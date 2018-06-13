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Polonya'da ördek ailesine zabıta eskortu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

Polonya'da yolun karşısına geçmek isteyen ördek ailesine zabıta ekipleri eskortluk etti. Anne ördek ve 6 yavrusu için trafiği durduran ekipler, ördeklerin sağ salim karşıya geçmesini sağladı.

Polonya'nın batısında yer alan Legnica kentindeki bir ördek ailesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Kentin işlek caddelerinden Fryderyka Skarbka ile Muzealna'nın kesiştiği yerde ördek ailesinin gezdiğini gören vatandaşlar ekolojik devriye görevi yapan EkoPatrol'e haber verdi. Belirtilen adrese Legnica Belediyesi'nden olay yerine ulaşan ekipler, anne ördek ve 6 yavruyu tespit etti.

Bir süre ördek ailesini gözlemleyen ekipler, anne ördeğin yavrularıyla beraber caddenin karşısına geçmek istemesi üzerine harekete geçti. Anne ördek, ardında yavrularıyla birlikte kendinden emin adımlarla ana caddeye doğru ilerlerken zabıta ekipleri de araçları durdurdu. Annelerinin ardından peşi sıra yola atlayan yavru ördekler zabıta eşliğinde yolun karşısına geçti.

Tehlikeli yolculuğun zabıta ekipleri eşliğinde güvenli bir hal almasından istifade eden anne ördeğin oldukça sakin adımlarla caddeyi adımlaması da dikkatlerden kaçmadı. Legnica Belediyesi zabıta görevlileri, karşıya geçen ördek ailesine onlar için güvenli yer olan yakındaki parka gidene kadar eşlik etti. Tüm bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya ördek ailesi

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