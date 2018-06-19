Poz verirken uçurumdan ölüme düştü

Hindistan'ın popüler turistik şelalelerinden olan Gokak'ta akılalmaz olay yaşandı. 35 yaşındaki Ramjan Usman Kagji şelalenin üst kısımlarında arkadaşına poz verirken dengesini kaybetti.
Poz verme esnasında arkadaşının daha iyi açı yakalaması için daha farklı şekilde durmasını söylemesinden sonra hareket eden adam, o sırada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü. Talihsiz adam bir sosyal medya fotoğrafı için düşerek hayatını kaybederken yaşanan o anlar durumu izleyen başka bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi.
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