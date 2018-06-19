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Poz verirken uçurumdan ölüme düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Hindistan'da bulunan Gokak Şelaleleri'nin üst kısmında fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için poz veren 35 yaşındaki adam, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaşanan o dehşet anı kameraya yansıdı.

Hindistan'ın popüler turistik şelalelerinden olan Gokak'ta akılalmaz olay yaşandı. 35 yaşındaki Ramjan Usman Kagji şelalenin üst kısımlarında arkadaşına poz verirken dengesini kaybetti.

Poz verme esnasında arkadaşının daha iyi açı yakalaması için daha farklı şekilde durmasını söylemesinden sonra hareket eden adam, o sırada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü. Talihsiz adam bir sosyal medya fotoğrafı için düşerek hayatını kaybederken yaşanan o anlar durumu izleyen başka bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uçurum düşme

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