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Protestocudan polise uçan tekme!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Romanya'da bir protestocunun polise uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te binlerce kişi sokağa çıkarak hükümeti protesto etti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylarda bir protestocunun polise uçan tekme attığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
Romanya Bükreş polis protesto tekme

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