Protestocudan polise uçan tekme!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te binlerce kişi sokağa çıkarak hükümeti protesto etti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylarda bir protestocunun polise uçan tekme attığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.
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