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Protez yüzünü çıkardı görenler hayrete düştü

İLGİNÇ HABERLER | 07.01.2018 16:59 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Suratının neredeyse yarısını kaybetmiş bir adama takılan protez yüz görenleri hayrete düşürüyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen 'protez yüz' sağlık teknolojilerinin geldiği son noktayı gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
protez yüz sağlık teknolojileri

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