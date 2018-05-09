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Pusuya düşürülen kedinin efsane kaçışı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

3 kedi tarafından pusu kurulmuş kedinin akrobatik hareketlerle olaydan sıyrılması sosyal medyayı salladı.

Üç tane sokak kedisinden inanılmaz hareketlerle kaçmayı başaran kedi kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

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