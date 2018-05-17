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Ramazan davulcuları sahurda İzmir Marşı çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ramazan davulcuları sahurda İzmir Marşı çaldı.

11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve asırlardır süren gelenek Ramazan davulcuları da sahurda vatandaşları uyandırmak için mesaiye başladı. Sosyal medyada da farklı görüntü paylaşımları geliyor.

Adana'da bulunan ramazan davulcuları sahur vakti insanları uyandırmak için İzmir Marşı çaldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Ramazan sahur Ramazan davulcusu İzmir Marşı

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