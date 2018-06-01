Ramazan davulcusundan sahur vakti Yıldız Tilbe şarkıları...

Trabzon'da bir Ramazan davulcusu, sahur vakti insanları uyandırmak için Yıldız Tilbe parçaları söylüyor. İşte davulcunun Vazgeçtim ve Çabuk Olalım Aşkım parçalarını seslendirdiği o anlar.



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