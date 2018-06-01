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Ramazan davulcusundan sahur vakti Yıldız Tilbe şarkıları

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

Ramazan davulcusundan sahur vakti Yıldız Tilbe şarkıları...

Trabzon'da bir Ramazan davulcusu, sahur vakti insanları uyandırmak için Yıldız Tilbe parçaları söylüyor. İşte davulcunun Vazgeçtim ve Çabuk Olalım Aşkım parçalarını seslendirdiği o anlar.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ramazan davulcusu

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