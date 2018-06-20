HABER

Rap konserinde tüm gözler onun üzerindeydi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Rap konserinde işaret dili tercümanlığı kadın, sergilediği performans ile büyük beğeni topladı.

Ünlü Rap'çilerin konserlerinde işaret dili tercümanlığı yapan kadın yine mükemmel bir performans ile konserin seyrini değiştirdi. Rap konserinde çevirmen olarak yer alan kadının muhteşem anlarını izliyoruz...

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdiKanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi
Yılanların dansı böyle görüntülendiYılanların dansı böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rap konser çevirmen

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

Annesinin tabutu altında can verdi

Annesinin tabutu altında can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.