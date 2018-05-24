Raylara inen adam şaşkına çevirdi.

hindistan'ın Delhi kentinde yaşanan olayın görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi. Tren dururken raylara inen adam, tren hareket edince neredeyse peron ile tren arasına sıkışıyordu. Makinistin treni durdurmasıyla olası facia önlenirken, adam hiçbir şey olmamaış gibi olay yerinden uzaklaştı.
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