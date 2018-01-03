Raylara inen yaşlı adama tren çarptı

Tayvan'da bir tren istasyonunda kaydedilen görüntülerde 70 yaşındaki yaşlı adam tren raylarına iniyor. Bunu neden yaptığı bilinmeyen adama tren çarptı. Şans eseri hayatta kalan yaşlı adam kazayı ufak sıyrıklarla atlattı
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