HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Reklam afişindeki tavukları görünce dayanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

Ufak çocuk reklam afişinde gördüğü tavukları yemeye çalışırken böyle görüntülendi.

Ufak çocuğun karnı çok acıkmış olmalı ki reklam afişinde gördüğü kızarmış tavukları eliyle alıp alıp yemeğe çalışıyor. İşte yüzünüzde tebessüm oluşturacak o anlar...

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıGökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattıVitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk rekalm afişi tavuk

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı

Vitesi ileri alamayan sürücü trafiği birbirine kattı

Çakmak gazı çeken çocukların içler acısı hali kamerada

Çakmak gazı çeken çocukların içler acısı hali kamerada

Bu domates tam 1 kilo 200 gram

Bu domates tam 1 kilo 200 gram

Üç günlük bebeğini terk ederken son kez öptü

Üç günlük bebeğini terk ederken son kez öptü

Kızını taciz eden adamı çekiçle böyle dövdü

Kızını taciz eden adamı çekiçle böyle dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.