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Reklam panosu otomobilin üzerine böyle devrildi

İLGİNÇ HABERLER | 10.02.2018 12:51 | Son Güncelleme

Reklam panosu otomobilin üzerine böyle düştü.

Olay Rusya’da meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan bir aracın üzerine reklam panosu devrildi. Akan trafikteki görünmez kazanın o anları arkadalki aracın kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tüseb

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