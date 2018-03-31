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Restoran bir anda patladı, parçalar duraktaki kadına fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.03.2018 08:29 | Son Güncelleme

Çin'deki restoranda meydana gelen gaz kaçağı patlamaya sebep oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çin'in Qingdao şehrindeki bir restoranda gaz sızıntısı sebebiyle büyük bir patlama yaşandı. Restoranın mutfak bölümündeki gaz kaçağının sebep olduğu patlama yüzünden dükkanın camları parçalanıp etrafa saçılırken içerideki malzemeler de adeta kurşun gibi etrafa yayıldı.

Restoranın karşısındaki otobüs durağında bekleyen bir kadının yaralandığı patlama güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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