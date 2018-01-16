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Restoranda şok görüntüler! Kadını öldüresiye dövdüler

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 19:49 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çin'de üç sarhoş erkek, kendilerine yavaş servis yaptığı gerekçesiyle restoran sahibine saldırdı. Kadının yüzünü vahşice tekmeleyen saldırganların yaptıkları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin dayak kadın

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