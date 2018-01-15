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Rezalet olay! Kocasını başka kadınla yatakta bastı

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çin’de yaşanan bir olay herkesi hayrete düşürdü. Yang Junfeng adlı kadın kocasına bir tuzak kurup, bir arkadaşı ile birlikte kocasını takibe alıyor. Arkadaşı tarafından çekilen dramatik olayda Lu'nun odaya fırladığını gösteriyor ve metresi ile birlikte kocasını basıyor. Kadın kocasını dövüyor ve hamile olduğu bebeği aldıracağını söylüyor. Adam kadını ikna etmeye çalışsa da kadın ikna olmuyor. Kocasının metresini de döven kadının o anları kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin aldatma Yang Junfeng

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