Robota işkence yaptılar

Boston Dynamics'in SpotMini adlı robotunun yeteklerini test aşamaları böyle görüntülendi. Videoda kapıyı açıp gitmek isteyen robota engel olan çalışanın davranışlarına rağmen, robotun aldığı komutlar sonrasında amacından vazgeçmediği görülüyor.

El kısmında bulunan kamera sayesinde kapı kolunu bulan robot, başarılı bir şekilde amacına ulaşıyor. Bu görüntü, sosyal medyanın gündeminde çok izlenen videolar arasında yerini aldı.