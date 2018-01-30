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Roller Coaster'a binen gencin korku dolu anları

İLGİNÇ HABERLER | 30.01.2018 16:32 | Son Güncelleme

Tehlike ve heyecan dolu Roller Coaster'a binen gencin yüzü şekilden şekle girdi. Gencin korku dolu anları böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Roller Coaster Genç

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