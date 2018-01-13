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Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 13:46 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adapazarı'nda yerel bir sitenin balık pazarında yaptığı ropörtaj sırasında yaşlı bir adam balığı çiğ şekilde yiyince herkes şaşkına döndü. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Adapazarı'nda yayın yapan yerel internet sitesinin balık pazarında vatandaşla yaptığı ropörtaj sırasında ilginç anlar yaşandı. Vatandaşa mikrofon uzatan muhabir, balık fiyatlarını sorarken bir anda görüntüye yaşlı bir adam girdi. Eline bir sardalya balığını alan Fahrettin Müftüoğlu, balığın kafasını koparıp kılçığını ayıklayarak yemeye başladı. Daha soru sorulmadan bu hareketi yapan yaşlı adamı herkes şaşkınlıkla izledi. Balığı çiğ çiğ yiyen yaşlı adam, herkese de tavsiye etti. Mikrofonu uzatan muhabir ise bu anlarda susarak yaşananları şaşkınlıkla izledi. Vatandaşlara balığı çiğ halde yemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Müftüoğlu, "Bunu da hamsiyi de çiğ yiyorum. Bunu böyle yeseler bir daha pişirmezler. Herkese de tavsiye ederim, besin değeri yüksek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı çiğ balık Fahrettin Müftüoğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Emmi kanalizasyonu pıtırcık kurtlarla dolduracan ve show gerek yok
Hayvan yemek, başta mide ve bağırsak kanseri olmak üzere bir çok hastalığa sebep olur. Üstelik deniz ve göller foseptik ve kimyasal atıklarla dolu. Adam bir de çiğ yiyor. Ohh afiyet olsun. 3 kere katmerli yanlış.
dallama sende
amacı neymiş
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