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Röportaj sırasında kedisinin gazabına uğradı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Polonyalı tarihçi Dr. Jerzy Targalski, bir televizyon kanalına röportaj verdiği sırada, sevimli kedisinin gazabına uğradı.

Dr. Jerzy Targalski isimli Polonyalı tarihçi ve siyaset uzmanı Hollanda televizyonu NTR'e röportaj verdiği sırada kedisinin gazabına uğradı. Minnoş kedi röportaj yapan adamın omzuna tırmanarak sevimli anların yaşanmasına neden oldu.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
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Dr. Jerzy Targalski Tarihçi kedi röportaj

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ÇOK SEVİMLİ KERATA.
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