HABER

Rubik küpü sadece 0.38 saniyede çözen robot

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Rubik küpü sadece 0.38 saniyede çözen robot.

Geliştirilen bu inanılmaz robot rubik küpü çok kısa sürede göz açıp kapayana kadar rubik küpünü çözüyor.

Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rubik küpü robet

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balık avlarken çılgına dönen kedi

Balık avlarken çılgına dönen kedi

Raylara giren ineğe tren çarptı

Raylara giren ineğe tren çarptı

Kamerayı devirip selfie çeken penguenler

Kamerayı devirip selfie çeken penguenler

Manevra yaparken yerdeki helikoptere çarpan pilot

Manevra yaparken yerdeki helikoptere çarpan pilot

Eşinin telefon bağımlılığına kızan kadından acımasız şaka

Eşinin telefon bağımlılığına kızan kadından acımasız şaka

Kamyonun ağırlığına dayanamayan köprü çöktü

Kamyonun ağırlığına dayanamayan köprü çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.