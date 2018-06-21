Rus şarkıcı, Türk bayrağı ve darbukayla Moskova sokaklarını gezdi

Türkiye sevgisiyle dikkat çeken Rus şarkıcının Moskova sokaklarında eğlenen farklı ülke taraftarlarının arasına karışması ilginç görüntülere sahne oldu.
İlk defa görüp sesinden etkilendiği darbuka sayesinde Türk müziğine ilgi duyan ve sonrasında Türkçe öğrenerek Türkiye'de albüm çıkarıp klip çeken Rus şarkıcı Zvezda, Dünya Kupası'nda yer almayan Türkiye'yi temsil etmeye çalıştı.
Moskova sokaklarında onu gören herkesin resim çektirerek ilgi gösterdiği şarkıcı, darbukası ile de herkesi coşturdu. Yanına gelen diğer ülke taraftarlarına da "Türkiye" tezahüratı yaptırdı.
Rus ve diğer yabancı televizyon kanallarına da röportaj veren Zvezda, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Dünya Kupası'na katılamadığı için çok üzüldüğünü, kendince de Türkiye'nin yokluğunu hissettirmemek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Binlerce sosyal medya takipçisi de olduğunu belirten Rus şarkıcı, onlara da Kızıl Meydan'dan seslenerek, "Arkadaşlarım, işte Türkiye geldi, burada Moskova'da..." dedi.
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