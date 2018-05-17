Rus spiker neye uğradığını şaşırdı

Rusya’nın yerel televizyon kanallarından OTV Sakhalin’de spikerlik yapan Maria Ryabova isimli kadın, canlı yayında olduğunu fark edince ne yapacağını şaşırdı. Üstüne altığı montu bir anda fırlatan kadın, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.
“CEKETİNİ ÇIKAR VE YERE AT!”
Rusya’daki Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili haberi anons etmek için kameralar karşısına geçen kadın canlı yayının başladığını fark etmeyince kamera arkasındakiler tarafından uyarıldı. Ceketini çıkar ve yere at diye seslenilmesi üzerine yayının başladığını anlayan kadın hemen üzerindekileri çalılıklara doğru atarak anonsa başladı. O anlar seyirciler tarafından canlı yayında tebessümle karşılandı.
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