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Rusya’da alkollü sürücü dehşeti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Rusya’da alkollü sürücü dehşeti yaşandı.

Kaluga şehrinde sarhoş biçimde direksiyon başına geçen şahıs, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uçan adam, sert biçimde bahçe çitine çarptı. Olayda şahıs ağır biçimde yaralandı. Otomobil de önündeki araca çarparak durabildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alkollü sürücü Kaza

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