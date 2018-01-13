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Rusya'da inanılmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 10:23 | Son Güncelleme 9 saat önce

Rusya'da şantiyeye gelen engelli şahıs, orada çalışan bir işçiden yol tarifi için yardım isterken inanılmaz bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tekerlekli sandalyedeki şahsa yardım eden işçiye çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlarken, sürücü ise işçinin durumunu kontrol etmeden olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, feci kazaysa kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya işçi Kaza Şantiye

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