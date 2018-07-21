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Rüzgara dayanamayan rüzgar türbini

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Hindistan'da rüzgara dayanamayan rüzgar türbininin görüntüsü sosyal medyada alay konusu oldu, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Hindistan'da rüzgar enerjisiyle elektrik üretmek için kurulan rüzgar türbini, aşırı rüzgara denk gelince dayamayıp çöküyor. Yaşanan o anlar amatör kameraya kaydediliyor. Kuvvetli rüzgara dayanamayan rüzgar türbininin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan rüzgar türbini

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