Rüzgara dayanamayan rüzgar türbini

Hindistan'da rüzgar enerjisiyle elektrik üretmek için kurulan rüzgar türbini, aşırı rüzgara denk gelince dayamayıp çöküyor. Yaşanan o anlar amatör kameraya kaydediliyor. Kuvvetli rüzgara dayanamayan rüzgar türbininin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.



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