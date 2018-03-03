Rüzgarla karın muhteşem buluşması böyle görüntülendi

Karadeniz yaylalarında kar doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler ortaya koyarken aniden oluşan tipi öncesi başlayan rüzgarla ve yerdeki karın havalanması sonucu ilginç görüntüler oluştu.
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