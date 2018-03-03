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Rüzgarla karın muhteşem buluşması böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Çakıl Yaylasında şiddetli rüzgar kar ile adeta dans edercesine oraya çıkardığı görüntü görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Karadeniz yaylalarında kar doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler ortaya koyarken aniden oluşan tipi öncesi başlayan rüzgarla ve yerdeki karın havalanması sonucu ilginç görüntüler oluştu.

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