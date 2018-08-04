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Safari sırasında korku dolu anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Meksika'da bulunan bir safari parkında aracıyla gezen ziyaretçiler, gergedanın saldırısına uğradı. Bir anda tüm öfkesini araçtan çıkaran hayvanın o görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Meksika'da Puebla şehrinde bulunan bir safari parkında ziyaretçiler korku dolu anlar yaşadı. Bir gergedan ziyaretçilerin içinde olduğu araca sinirlenerek defalarca vurdu.

Sosyal medyada Angel Gonzalez tarafından yüklenen videoda öfkeli gergedan, safari yapan araca saldırıyor. Öfkesi dinmeyen hayvan aracın arkasına geçerek metrelerce sürüklüyor. Kimsenin yaralanmadığı olay, arkada bulunan başka aracın içindekiler tarafından kayda alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gergedan Meksika safari

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