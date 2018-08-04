Safari sırasında korku dolu anlar

Meksika'da Puebla şehrinde bulunan bir safari parkında ziyaretçiler korku dolu anlar yaşadı. Bir gergedan ziyaretçilerin içinde olduğu araca sinirlenerek defalarca vurdu.

Sosyal medyada Angel Gonzalez tarafından yüklenen videoda öfkeli gergedan, safari yapan araca saldırıyor. Öfkesi dinmeyen hayvan aracın arkasına geçerek metrelerce sürüklüyor. Kimsenin yaralanmadığı olay, arkada bulunan başka aracın içindekiler tarafından kayda alındı.

