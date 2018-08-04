Safari sırasında korku dolu anlar

Meksika'da Puebla şehrinde bulunan bir safari parkında ziyaretçiler korku dolu anlar yaşadı. Bir gergedan ziyaretçilerin içinde olduğu araca sinirlenerek defalarca vurdu.
Sosyal medyada Angel Gonzalez tarafından yüklenen videoda öfkeli gergedan, safari yapan araca saldırıyor. Öfkesi dinmeyen hayvan aracın arkasına geçerek metrelerce sürüklüyor. Kimsenin yaralanmadığı olay, arkada bulunan başka aracın içindekiler tarafından kayda alındı.
Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!
ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!
Angela Merkel kayıp!
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum