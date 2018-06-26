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Sahibine kalp masajı yapan köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Sahibine kalp masajı yapan köpek.

İspanya'da Madrid polisi bünyesinde çalışan Poncho kalp masajı performansıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Temsili olarak rahatsızlık geçiren bir polis memuruna kalp masajı yaparak hemen müdahale eden Poncho, memurun nefes alıp almadığını kontrol etmeyi de ihmal etmiyor. Görüntüler internette milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
polis köpek kalp masajı İspanya

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