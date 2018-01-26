Sahibinin elinden kaçan Pitbull çarşıya dalıp dehşet saçtı

Nikaragua'da meydana gelen olayda, köpeğin yakınlardaki bir güzellik salonunda bulunan bir bebek de dahil olmak üzere birçok kişiye saldırdığı bildirildi. Köpek öldürülerek durduruldu. Köpeğin sahibi, köpeğinin şiddet içermediğini ve köpeğini öldürenlere dava açacağını söyledi.