Sahiplendiği kargalara çocuğu gibi bakıyor

Serkan Öz isimli bir vatandaş, sabah evinden çıktığında yerde çırpınan üç karga yavrusuna rastladı. Annelerini etrafta göremeyen Öz, kargaları alarak işletmesine getirdi. İşletmesinde onlara mama hazırlayıp, kaşıkla mama yediren Öz, bu kez kargalardan bir daha ayrılamadı. Kendisi ayrılsa bile 2 aydır beslediği kargalar bu kez kendisini terk etmedi. Öz ise çocuğu gibi beslediğini söylediği kargalara Kahraman, Mülayim ve Abbas isimlerini verdi.

Kahraman, Mülayim ve Abbas isimli kargaları özel mama hazırlayarak çay kaşığı yardımı ile besleyen Serkan Öz “Bu kargaları evimin orada yola düşmüş bir şekilde buldum. Henüz daha tüyleri bile çıkmamıştı. Her gün hemen hemen saate bir mama şeklinde et veriyoruz, tavuk küspesi veriyoruz, suda haşlanmış yumurtanın beyazını veriyoruz” dedi.

Kargaları henüz yavru oldukları için diğer hayvanlardan korumak zorunda olduğunu ve bu yüzden kısa bir süre daha kafeste bakmaya devam edeceğini dile getiren Öz “Bir papağandan daha yakınlar insana, beni tanıyorlar. Çok cana yakın hayvanlar. Bir eğitme yok, sonuç olarak alışıyorlar. Bir köpek sahibini nasıl tanıyorsa bunlar da aynı şekilde beni tanıyorlar. Mesela ben işletmeme geldiğimde beni görür görmez bağırmaya başlıyorlar. Adını söylediğim zaman geliyorlar. Şuan da yavru oldukları için kafesin içerisinde tutmasak kedi ve köpek bunları yer ama 1 ay sonra kafesle hiçbir işleri kalmayacak. Hep doğada olacaklar” ifadelerini kullandı.

Kargaları çocuğu gibi beslediğini ve ilgi gösterdiğini dile getiren Öz “İnsanlar görünce sevmek istiyorlar, insandan kaçmıyorlar. İnsanlara karga bakmam da tuhaf geliyor. Bunlara bir çocuk gibi ilgi göstermek lazım. Bir nevi de çocuğunuz oluyorlar” şeklinde konuştu.

