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Sahnede korkunç olay!

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Çin'de bir konser sırasında sahnede bulunan aydınlatma platformu sanatçıların üzerine düştü. Yaşanan korku dolu anlar amatör kameraya kaydedildi.

Çin'de 12 Mayıs günü Xuchang şehrinde meydana gelen olayda, geleneksel müzik yapan sanatçılar sahnedeyken aydınlatma platformu bir anda devrildi. Seyirciler o anlarda çığlıklar atmaya başlarken söz konusu olayda sanatçılar düşen aydınlatma platformunun altında kaldı.

Yaşanan bu dehşet sonrasında hemen yardıma koşan seyirciler, sanatçıları kurtarmaya çalıştı. Yaşanan bu olayın nedeni araştırılırken, bir kişinin öldüğü beş kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin sahne aydınlatma çökme devrilme

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