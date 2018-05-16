Sahnede korkunç olay!

Çin'de 12 Mayıs günü Xuchang şehrinde meydana gelen olayda, geleneksel müzik yapan sanatçılar sahnedeyken aydınlatma platformu bir anda devrildi. Seyirciler o anlarda çığlıklar atmaya başlarken söz konusu olayda sanatçılar düşen aydınlatma platformunun altında kaldı.

Yaşanan bu dehşet sonrasında hemen yardıma koşan seyirciler, sanatçıları kurtarmaya çalıştı. Yaşanan bu olayın nedeni araştırılırken, bir kişinin öldüğü beş kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

