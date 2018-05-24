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Sahurda uyuyarak yemek yiyen çocuk

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Sahurda uyuyarak yemek yiyen çocuk

Sahur için uyanan küçük çocuğun yemek yemeye çalışırken uykuyla imtihanı izleyenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk sahur uyku ORUÇ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye uyandırıyorsunuz ki yavrucağı. onun bu yaşlarda en büyük ihitiyacı uyku ve sevgi. her çocuk çiçektir. hiç bir acıyı haketmiyorlar
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