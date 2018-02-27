Saldırmak üzere olan sokak köpeklerini mum gibi yapan eğitmen

Köpeğinizi gezdirmeye çıkardığınızda size ve köpeğinize karşı sokak köpeklerinin gerçekleştirdiği saldırılardan muzdaripseniz, bunu çok basit yöntemlerle bertaraf edebilirsiniz. Köpek davranışları uzmanı Levent Kadı'nın paylaşmış olduğu video sosyal medyada ilgi uyandırdı.