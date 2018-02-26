Samsunlu genç “Çarşamba şivesi” ile fenomen oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan Selahattin Aydın, sosyal medyada Çarşamba şivesi ile yaptığı paylaşımlarla Türkiye’de sevilen fenomenlerden oldu. Çarşamba şivesiyle çeşitli videolar yayınlayan genç fenomen, şivesi ve yaptığı hareketlerle kendisini izleyenleri kahkahaya boğdu. Çarşamba şivesiyle Yeşilçam filmlerine ve birçok belgesele dublaj yapan Selahattin Aydın, son olarak ünlü bir şarkıcının klibinde yer alan bir kadının taklidini yaparak takipçilerini güldürmeyi başardı.
"ÇARŞAMBA ŞİVESİYLE FENOMEN OLDU"
İHA muhabirine konuşan Çarşambalı Selahattin Aydın, “Uzun zamandır sosyal medyayı kullanıyordum. Önceleri 5-6 saniyelik videolara çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladım. Daha sonra ise şivenin anlatılabileceğini düşündüm. Doğduğum yer olan Çarşamba’nın şivesini anlatmak için videolar çekmeye başladım. Çarşambanın şivesini çok seviyorum. Ben Türkiye’ye Samsun’u bu şekilde tanıtmak ve şivemizi anlatmak istedim. Çarşamba’da bizim yaşlı amcalarımızın meşhur yol tarifi şivesi vardır. Çarşamba şivesiyle yol tarif etmeleri beni çok güldürüyor. Ben tabii bunların yanı sıra belgesel de seslendiriyorum. Çarşamba şivesiyle bir belgesel seslendirdiğimde izleyenler de bunu çok beğendiler ve çok hoşuna gitti. Hatta bazı vatandaşlar keşke belgeseller hep şiveli yapılsa diye yorum bile yapmıştı. Baktım şive çok sevildi ben de bu sefer Yeşilçam filmlerini seslendirmeye başladım. Çarşamba şivesini anlatıyorum. Bu şiveyi çok insan anlamaz ama bir bakıyorum videoları 1 milyon kişi izliyor. İnsanlar tarafından tanınmak ve sevilmek gerçekten güzel bir şey. Beni bazen durdurup fotoğraf çekinmek istiyorlar. Kendimi çok garip hissediyorum ama mutlu oluyorum” dedi.
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