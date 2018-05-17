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Sandalyeler havada uçuştu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Tatil köyüne rahatlamak için giden aileler birbirine girdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

ABD'nin Wisconsin bölgesinde iki aile tatil için gittikleri yerde kavgaya tutuştu. Yaşanan o anların görüntüsü amatör kameraya kaydedildi. En az 15 kişinin karıştığı kavgada bir dağ evinin yemek salonunda bulunan sandalyeler havada uçuştu.

Ailelerin kavga etme sebeninin ne olduğu bilinmezken ortaya tuhaf görüntüler çıktı. Kavganın sonucu hakkında da bilgi olmazken sosyal medyada yayılan bu ilginç kavga görüntüsü kullanıcılar tarafından ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Tatil kavga

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