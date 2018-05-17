ABD'nin Wisconsin bölgesinde iki aile tatil için gittikleri yerde kavgaya tutuştu. Yaşanan o anların görüntüsü amatör kameraya kaydedildi. En az 15 kişinin karıştığı kavgada bir dağ evinin yemek salonunda bulunan sandalyeler havada uçuştu.

Ailelerin kavga etme sebeninin ne olduğu bilinmezken ortaya tuhaf görüntüler çıktı. Kavganın sonucu hakkında da bilgi olmazken sosyal medyada yayılan bu ilginç kavga görüntüsü kullanıcılar tarafından ilgi gördü.

