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Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İLGİNÇ HABERLER | 06.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 7 saat önce

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kalesi halil dağ

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Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Cüneyt Arkın hey maşallah ne adamdı rahmettli
Çok büyük talihsizlik hepimizin başına gelebilir aman dikkat.
ecel geldimi Kyanın üstündede gelir kuş tüyü yastığın üzerindede bulur ne diyelim Allah rahmet ylesin Çoluğu çocuğu sıkıntı yaşar Allah onlara yardım etsin
yazık ya üzüldüm adama :((
Bu hareketı genç bırı yapsaydı kendini durdıra bılırdı refleks olarak yas ilerlemiş sonuç bu dıyecek bi sey yok
videoyu iyi izleyin azrail a.s asagiya dogruncektigini gorursunuz yoksa ordan ziplamakla dusmez kayadan atladigi an kendine gore sola dogru cekim var gunu orda bitmis allah rahmet eylesin.
@rok_spain25 eceli geldi tamam ama azrail a.s cinayetmi işliyor siz ne diyorsunuz anlamıs degılım atladıgı yere bakın bı yer yuksek bı yer alcak ayagı alcak olan yere gelınce vucudunda agırlıgı ıle orantılı olarak cukur yere dogru gıtmesı normal dengesını kaybedıyor azraıl as adam oldurmez olenlerın canını ruhunu teslım alır Allah'ın ıznı ıle garıp ınsanlar ne yazıp cızıyorsunuz hemen
Resmen bir güç adamı solundan tutmuş çekiştiriyor dikkatli bakın göreceksiniz!! Azrail A.s orada
dünyayı kurtaracaktı ama olmadı
insanların sık sık çıktığı yükseklerdeki gezinti yerlerinde ayağı ufak bir taşa takılıp düşüp denge kaybı ile yuvarlanıp aşağıya uçmasını engelleyen yaklaşık 60-70 santim yüksekliğinde korkuluklar yapılmalı, yada manzara ziyaretine bişekilde kapatılmalı...korkuluk olsaydı adam şimdi yaşıyordu....
mağaralardan ne beklenir.
ecel çağırmış yazık Allah rahmet eylesin
eğer kendini yere yapistirsa durur o kalkmayı düşünüp toparlanmak istedi olmadi meyilli olduğu için yuvarlanarak aşağı düştü öle durumlarda elinizi ayağınızi açıp toprağa kendinizi sabitleyin gerçi azrail iyi uğraşmış yuvarlamak için ALLAH rahmet etsin..
Çok üzücü kadere bak...Allah rahmet etsin
tarih seven neşe dolu birine benziyor. Allah rahmet eylesin.
nedicemi sasirmis vaziyetteyip
ben buna sansizlik derim.. yazik olmus
bazı arkadaşlar yazmışkı bir şey onu sola çekiyor diye falan adam neden düşmüş bi analiz yapayım size 1. si adamın ayağındaki topuklu ayakkabı 2. si zemin sola doğru eğimli 3. cüsü hiç bir güvenlik engelli korkuluk falan yok her tarafı açık.
Videoya alan adam "Manyak mıdır bu ya!?" diyor,e be arkadaş,o videoya başlamadan önce neredeydin! Yada adam aşağı bilerek mi yuvarlandı da "Manyak mıdır bu ya?" diyorsun???
bu adamin eceli gelmiş abi oradan nasıl yuvarlaniyor ilk hareketten sonra yere yatsa düşemez oradan. o nasil bir dengede durma
Derler ya göz göre göre...Allah rahmet eylesin de ne olur fotoğraf video falan çekip göstereceğiz diye kendinizi riske atmayın. Kaldı sekiz çocuk....
Bir iki üç yallah ne alaka ben onu anlamadım.
Yav kaç yaşında adamsın,ne gerek var öyle hareketlere.Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin, ama hangi akla hizmet oradan o şekilde zıpladı diye sormadan da edemiyor insan. Aşağısı bariz uçurum zaten..
vay map vaaay... gulermisin aglarmisin
Şimdi anladım videoyu seyredince.
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