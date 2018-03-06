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Şanssızlığın böylesi! Aydınlatma direği bir anda üzerine düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Şanssızlığın böylesi! Aydınlatma direği bir anda üzerine düştü!

Sosyal medyada yayılan bir görüntü "şanssızlığın böylesi" dedirtti. Görüntüde, yol kenarındaki aydınlatma direği, o sırada oradan geçen arabanın üzerine düşüyor. Nerede çekildiğinin bilgisinin verilmediği görüntü kameraya böyle yansıyor.

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araba Direk düşme

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