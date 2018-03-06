Şanssızlığın böylesi! Aydınlatma direği bir anda üzerine düştü!

Sosyal medyada yayılan bir görüntü "şanssızlığın böylesi" dedirtti. Görüntüde, yol kenarındaki aydınlatma direği, o sırada oradan geçen arabanın üzerine düşüyor. Nerede çekildiğinin bilgisinin verilmediği görüntü kameraya böyle yansıyor.