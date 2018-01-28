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Şantaja uğrayan kadın düğününe 10 gün kala intihar etti

İLGİNÇ HABERLER | 28.01.2018 15:58 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hindistan’da evlilik hazırlığı yapan Nisha Devidas adlı kadın, kendisine şantaj yapan eski sevgilisi yüzünden intihar etti. Genç kadın siyah bir sıvı içerek ölüme gittiği o anları kameraya alıp genç adama gönderdi.

Maharashtra’nın batı kesimindeki Rohini köyündeki evinde siyah, yoğun kıvamlı bir madde içerek hayatına son veren kadın, 10 gün sonra evlenecekti. Kadının kardeşi Ravi Kavle, eski sevgilisi Nikhil Borkar tarafından şantaja maruz kalan kardeşinin bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ve hayatına son verme kararı aldığını söyledi.

Adı açıklanmayan biri tarafından evde bulunan genç kız, Bhandara’daki bir hastaneye götürüldü ancak varamadan yolda hayatını kaybetti.

Kadının kardeşi, “Nikhil Borkar adlı genç kız kardeşimin ölümünden sorumludur. Kız kardeşimi evlilik bahanesiyle kandırdı, sonra onu kullandı ve ona şantaj yapmaya başladı.” dedi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, söz konusu şantajın içeriğinin ne olduğu ise belirtilmedi.

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