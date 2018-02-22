Sapanca gölünü mayalamaya çalışan vatandaş

Sakarya'da esnaflık yapan ve 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer adlı kişi elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı. Bu görüntü sosyal medyada yayıldı.