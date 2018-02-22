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Sapanca gölünü mayalamaya çalışan vatandaş

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sapanca gölünü mayalamaya çalıştı.

Sakarya'da esnaflık yapan ve 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer adlı kişi elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı. Bu görüntü sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Boy Uzatma mayalama

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YA TUTARSA HEHEHE
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