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Şapkayı futbol topu gibi sektirip şov yapan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Şapkayı futbol topu gibi sektirip şov yapan adam.

Görüntüde bir adamın kalabalığın önünde şapka ile futbol topuyla oynar gibi ıynadığı görülüyor. Sosyal medyada viral olan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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sektirme şapka ŞOV

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