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Sarhoş adam trenin altında bu halde bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

New York'ta sarhoş bir adam, istasyona girdikten sonra banliyö treninin altından elini sallarken görüldü.

New York'ta yaşandığı belirtilen ve görüntüleri sosyal medyada yayılan olay herkesi şaşırttı. Verilen bilgilere göre, tren yolunda dolaşmakta olan adam tren gelince bir anda ortadan kayboldu. Herkes adamın öldüğünü düşünürken çok ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Tren durduktan kısa bir süre sonra sarhoş adam, peron ile tren arasından elini çıkardığında şoke eden görüntü ortaya çıkıyor. Belirtilene göre tren gelidğinde sarhoş olduğu iddia edilen adam, peronun altındaki alana girerek kurtuluyor. Kimsenin anlam veremediği olayda trenin altından çıkıyor ve gazoz şişesini fırlatıyor.

Olay yerinde ilginç hareketler yapan adam, görevliler eşliğinde oradan uzaklaştırılırken, herhangi bir ceza almadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
New York Algerian Foreign Ministry’s Diplomatic and International Relatio

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