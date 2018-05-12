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Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü şoför trafiği birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ABD'de meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü şoför önce refüje ardından ise iki aydınlatma direğine çarptı. Çarpma esnasında devrilen direklerin trafikteki araçların üzerine düşmemesi faciayı önlerken o anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza Alkollü sürücü

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