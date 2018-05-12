Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaza ABD'de meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü şoför önce refüje ardından ise iki aydınlatma direğine çarptı. Çarpma esnasında devrilen direklerin trafikteki araçların üzerine düşmemesi faciayı önlerken o anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.

