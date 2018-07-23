Sarıkamış’ta boz ayıları görüntüleyen gazeteci, ayının saldırısından son anda kurtuldu

Sarıkamış’ta boz ayılar yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne karınlarını doyurmak için geliyor. Yavrularıyla birlikte gece yarısı çöplüğe gelen boz ayılar, burada karınlarını doyuyor. Çöplükte ayıları görüntülemek için bekleyen İhlas Haber Ajansı ekibi, yavrularıyla birlikte yiyecek için çöplüğe gelen boz ayının saldırısına uğradı.

AYININ SALDIRI ANI KAMERADA

İHA Sarıkamış muhabiri Alper Yıldırım, yavru ayıları çekmek için aracından indi. Araç kapısını tedbir için açık bırakan Yıldırım, birden boz ayının saldırısına uğradı. Ayının koşarak üzerine geldiğini fark eden Yıldırım, son anda kendisini araca attı. Aracın kapısını kapatan Yıldırım, ölümle burun buruna kaldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kısa süreli şok yaşayan İHA ekibi, daha sonra ayıları görüntülemeye devam etti. Yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne gelen boz ayılar, burada çöplerin içerisinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurdu. Ayılar daha sonra çöplükten ayrılarak Sarıkamış ormanlarının derinliklerde gözlerden kayboldu.

Her akşam gece yarısından itibaren çöplüğe gelen ayılar vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kars dışından gelen vatandaşlar, ayıları görmek için saatlerce bekliyor. Ayıları rahatsız etmeden uzaktan izleyen vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

