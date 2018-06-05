HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şarjı biten drone'u kurtarmak için kendisini böyle feda etti

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

Drone'un havadayken şarjının bittiğini anlayan adam bir anda suya atladı ve drone'un suya düşmesini engelledi. İşte o ilginç anlar...

Drone ile çekim yaptığı sırada şarjın bittiğini fark eden adam, drone'un yavaş yavaş suya düşmeye başladığı sırada kendini suya attı. Drone yavaş yavaş suya inerken bir yandan da kendisine doğru yüzmekte olan adamın çabasını kaydetti. İşte o anlar...

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Döktüğü kahveyi kendi temizleyen Hollanda Başbakanı sosyal medyada gündem olduDöktüğü kahveyi kendi temizleyen Hollanda Başbakanı sosyal medyada gündem oldu
Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdüEski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone şarj yüzme Su

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döktüğü kahveyi kendi temizleyen Hollanda Başbakanı sosyal medyada gündem oldu

Döktüğü kahveyi kendi temizleyen Hollanda Başbakanı sosyal medyada gündem oldu

Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

Çin'de intihar girişimini polis engelledi

Çin'de intihar girişimini polis engelledi

Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada

İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada

Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

Yüzlerce tuğla çocukların üzerine yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.