Şarjı biten drone'u kurtarmak için kendisini böyle feda etti

Drone ile çekim yaptığı sırada şarjın bittiğini fark eden adam, drone'un yavaş yavaş suya düşmeye başladığı sırada kendini suya attı. Drone yavaş yavaş suya inerken bir yandan da kendisine doğru yüzmekte olan adamın çabasını kaydetti. İşte o anlar...
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