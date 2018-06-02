HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şarkı söyleyen köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Şarkı söyleyen köpek sosyal medyada viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildiği belirtilen bu görüntü sosyal medyada yayıldı. Kullanıcıların merakla izlediği videoda arabanın içinde olan bir köpek, havlamak dışında adeta bağırıyor. İşte viral olan o görüntü.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Yağan yağmurda başını böyle yıkadıYağan yağmurda başını böyle yıkadı
2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Şarkı viral

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yağan yağmurda başını böyle yıkadı

Yağan yağmurda başını böyle yıkadı

2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı

2019 Corvette ZR1'in güç testi sırasında aracın tekerine kolunu kaptırdı

Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Pazarcının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Dördüncü kattan atlayan adamı üçüncü katta yakaladı!

Dördüncü kattan atlayan adamı üçüncü katta yakaladı!

Galatasaray'a ezik dediler diye ağlamaya başladı

Galatasaray'a ezik dediler diye ağlamaya başladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.