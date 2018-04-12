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Şarkıcı dans etmeyince kafasına sıktılar! Gerçek sonradan anlaşıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Pakistan'da hamile şarkıcı dans etmedi diye kadının kafasına sıktılar. Dehşete düşüren olayın görüntüleri soruşturmada gerçeği ortaya çıkardı.

Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, salı gecesi Larkana yakınlarındaki bir köyde öldürüldü. Verilen bilgilere göre Tarq Jatoi adlı kişi, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı Samina Sindhu'yu vurdu.

Olayın ardından Sindhu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhislerde kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için de dans etmediği belirtildi. Silahlı saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Üçü bir yerde sanatçı şarkıcı Samina Sindhu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
al sana müslüman ülke al sana müslümanlık
@brian_2017 ya arkadaş sen bunu din yada inan ile nasıl bağdaştırabilirsin sen nasıl bir insansın acaba...? bunu yapan bi insan olamaz tamam bunu anladık ama bunu din ile bağdaştıran insanmıdır acaba?... rabbim bizleri cahil insanlardan korusun....
hadi müslüman değilsiniz anladıkta insanda mı değilsiniz
kadın şarkıcının hareketi racona ters.yiğit adam vurmakla iyi etmiş.ha burda kadının yapacağı hamileyim deyip kibarca dans teklifini reddedecekti.kadınlar akıllı olsunlar.babalara yanlış yapmasınlar.
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