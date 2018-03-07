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Şaşırtan görüntü! Dikiz aynasına bakınca treni gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 22:34 | Son Güncelleme

Araca tren görünümü kazandırarak trafiğe çıkan kişi şaşkına çevirdi.

Tasarım çılgınlığında son nokta bu araç olabilir. Bir araca tren görünümü kazandırarak trafiğe çıkan kişi şaşkına çevirdi.

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araba tren

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