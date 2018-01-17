Şaşkına çeviren görüntü! Gözlerine inanamadılar

Çin'de amatör kameraya takılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yolda seyreden bir adamın motosikletinden kat kat fazla miktarda yüklediği yük böyle görüntülendi.

Görüntülerde aracına binmek ve önünü görebilmek için alttan küçük bir delik açan adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor. Sosyal medyada da paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen bu görüntü ilgi gördü. İşte o görüntü.