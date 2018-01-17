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Şaşkına çeviren görüntü! Gözlerine inanamadılar

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 12:22 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bu gördüğünüz bir kamyon değil motosiklet. Görüntü Çin’den. Motosiklet o kadar yüklü ki adeta bir kamyonu andırıyor. Sürücü ise yolunu yüklerin arasında oluşturulan küçük pencereden görüyor.

Çin'de amatör kameraya takılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yolda seyreden bir adamın motosikletinden kat kat fazla miktarda yüklediği yük böyle görüntülendi.

Görüntülerde aracına binmek ve önünü görebilmek için alttan küçük bir delik açan adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor. Sosyal medyada da paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen bu görüntü ilgi gördü. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet çin Yük

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu Çin'liler ne garip insanlar yahuuuuuu.
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