HABER

Şaşkına çeviren olay! Gökyüzünden buz kütlesi düştü

İLGİNÇ HABERLER | 10.02.2018 09:12 | Son Güncelleme

Gökyüzünden düşen buz kütlesi böyle düştü.

Londra'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir sokak bekçisinin hemen yanı başında havadan düşen buz kütlesi paniğe neden oldu.

Görüntülerde havadan hızla düşen bir buz kütesi yerde dağılırken, o anda ne olduğuna anlam veremeyen görevlinin şaşkın bakışları görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yapılan yorumlarda havadan düşen bu buz kütlesinin bir uçaktan da düşebileceği belirtildi.

Bölgenin yakınlarında Heathrow Havalimanı'nın bulunduğu ve buradaki uçuş trafiği sırasında uçakların birincen buz düşebileceği bilgisi verildi. Bölgedeki yetkililer ise uçaklarda bulunan çeşitli sızıntılardan kaynaklanabilecek bu tarz olayların sıkça yaşandığını ama bu olayın meteorolojik bir durum olabileceğini de söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra buz kütle

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Türkiye ABD'yi dava ederse ne olur?

Türkiye ABD'yi dava ederse ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İllüzyon gösterisiyle insanların aklını başından aldı

İllüzyon gösterisiyle insanların aklını başından aldı

Sefa Doğanay bu sefer Canan Karatay'ı taklit etti

Sefa Doğanay bu sefer Canan Karatay'ı taklit etti

Buzla kaplı denize böyle girdi!

Buzla kaplı denize böyle girdi!

Çamaşır makinesiyle akılalmaz yolculuk

Çamaşır makinesiyle akılalmaz yolculuk

Dev pano üzerine düştü

Dev pano üzerine düştü

Ölüleri böyle yakıyorlar

Ölüleri böyle yakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.