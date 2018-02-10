Şaşkına çeviren olay! Gökyüzünden buz kütlesi düştü

Londra'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir sokak bekçisinin hemen yanı başında havadan düşen buz kütlesi paniğe neden oldu.
Görüntülerde havadan hızla düşen bir buz kütesi yerde dağılırken, o anda ne olduğuna anlam veremeyen görevlinin şaşkın bakışları görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yapılan yorumlarda havadan düşen bu buz kütlesinin bir uçaktan da düşebileceği belirtildi.
Bölgenin yakınlarında Heathrow Havalimanı'nın bulunduğu ve buradaki uçuş trafiği sırasında uçakların birincen buz düşebileceği bilgisi verildi. Bölgedeki yetkililer ise uçaklarda bulunan çeşitli sızıntılardan kaynaklanabilecek bu tarz olayların sıkça yaşandığını ama bu olayın meteorolojik bir durum olabileceğini de söyledi.
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