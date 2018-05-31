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Şehir magandasının tehlikeli drift şovu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta lüks otomobiliyle drift yaparak ilerleyen şehir magandası yürekleri ağızlara getirdi. Şehir magandasının tehlikeli şovu başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Esenyurt’ta lüks aracıyla drift yapan şehir magandası adeta yolu trafiğe kapatarak tehlike saçtı. Trafik magandası yaptığı driftle hem kendi canını hem de trafikte bulananların canını hiçe saydı.

Sürücü yaptığı şov sırasında park halindeki otomobile çarpmaktan son anda kurtularak, aracı toplayıp yoluna devam etti. Yaşanan bu tehlikeli şov ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt Drift Şov

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