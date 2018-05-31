Şehir magandasının tehlikeli drift şovu kamerada

Esenyurt’ta lüks aracıyla drift yapan şehir magandası adeta yolu trafiğe kapatarak tehlike saçtı. Trafik magandası yaptığı driftle hem kendi canını hem de trafikte bulananların canını hiçe saydı.

Sürücü yaptığı şov sırasında park halindeki otomobile çarpmaktan son anda kurtularak, aracı toplayıp yoluna devam etti. Yaşanan bu tehlikeli şov ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. (İHA)

